SCHOOL DAYS: St Joseph’s Primary School

Giles Tirant brought us in this photograph from St Joseph’s Primary School in Lancaster in 1961.

Pictured are:

BACK ROW: Peter Jackson, Nigel Hobbs, Ann Helme, Anne Watson, Dympna Hurst, Margaret Howard, Maria Morgan, Jim Reid, Joe Whitham.

HIGH CENTRE ROW: David Kirk, Giles Torant, Tony Lyons, Patricia McAlevy, Gerald Richmond, Peter Strycharzcuk, Susan Brown, Keith Standing.

LOW CENTRE ROW: Wilfred Shenton, Charles Hallam, Stuart Mackintosh, Michael Bradley, Peter Atkinson, Michael Winder, Christopher White, Paul Webber.

FRONT ROW: Anne Regan, Winifred Townson, Christine Harrison, Maria Parker, Maria Hilton, Elizabeth Hannon, Jacinta Hurst, Valery Allan, Maria Strycharzcuk.