Here are the top 20 baby names for girls in England and Wales in 2016:

For the top 20 baby names for boys, click here

1. Olivia

2. Amelia

3. Emily

4. Isla

5. Ava

6. Isabella

7. Lily

8. Jessica

9. Ella

10. Mia

11. Sophia

12. Charlotte

13. Poppy

14. Sophie

15. Grace

16. Evie

17. Alice

18. Scarlett

19. Freya

20. Florence